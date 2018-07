La chaleur accablante gagne l’ensemble du Québec

Tel que prévu, les températures élevées combinées à une très forte humidité ont sévi lundi et sont là pour rester au Québec jusqu’à la fin de la semaine. Urgences-santé, qui a élevé son niveau d’alerte, appelle la population souffrant de la chaleur à être patiente et à communiquer avec une infirmière d’Info Santé (au 8-1-1) si la vie d’une personne n’est pas menacée.



« On reçoit présentement un volume très élevé d’appels. Depuis ce matin, on est sur le plus haut niveau d’alerte », a affirmé lundi après-midi Benoit Garneau d’Urgences-santé au Devoir. Dimanche, ce sont 200 appels de plus qu’en temps normal qu’a reçus le service de soins d’urgence. « Aujourd’hui [lundi], la tendance est à la hausse. On présume que c’est la canicule ». En raison de l’épisode de chaleur accablante, Urgences-santé a déployé un plan de mesures d’urgences, qui prévoit plus d’effectifs ambulanciers et de répartiteurs.



Plusieurs des appels provenant de personnes incommodées par la chaleur accablante ne nécessitent toutefois pas de transport par ambulance, soulève M. Garneau. « On veut dire à la population d’appeller le 9-1-1 si la vie d’une personne est en danger, et sinon de contacter une infirmière par le 8-1-1. On a besoin de la collaboration de la population. »



Urgences-santé rappelle aussi les conseils de base pour éviter d’être incommodé par la chaleur, notamment : éviter de s’exposer au soleil, bien s’hydrater, utiliser des serviettes d’eau froide au besoin et rester dans un endroit climatisé quelques heures par jour.



Il faisait 34,7 C lundi à Montréal vers 15 h, avec un facteur humidex de 44. Les températures de plus de 30 C étaient aussi bien établies depuis dimanche dans « l’extrême sud-ouest » du Québec (comprenant l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, la Montérégie et Laval), rapporte le météorologue d’Environnement Canada, René Héroux.



Même les régions de l’est de la province — de Québec jusqu’aux portes de la Gaspésie, en passant par le Saguenay et le Lac-Saint-Jean — ont été touchées lundi. À Rivière-du-Loup, le mercure a grimpé au-delà de 30 C avec un humidex de 40, idem pour Rimouski. « C’est très rare pour eux », souligne M. Héroux. Même s’il n’y a pas eu de record de battu côté température, c’est le niveau d’humidité de cette vague de chaleur qui retient l’attention, dit le météorologue. « Ce n’est pas anormal qu’il fasse chaud au Québec. Mais un humidex de 45, c’est dans le tapis ».



La chaleur accablante persistera jusqu’à jeudi (inclusivement) dans l’extrême sud-ouest du Québec.