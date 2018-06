Lise Bissonnette et Patsy Gallant décorées de l’Ordre du Canada

Ottawa — Lise Bissonnette, Patsy Gallant, Christiane Ayotte, Matthew Coon Come et Alain Bouchard sont de la liste des nominations estivales à l’Ordre du Canada, annoncées à la veille des festivités du 1er juillet. L’ancienne astronaute Roberta Bondar, la juge en chef à la retraite de la Cour suprême Beverley McLachlin et le producteur Lorne Michaels deviennent par ailleurs Compagnons de l’Ordre du Canada — le plus haut rang de cette distinction civile. Roberta Bondar, toute première astronaute canadienne, avait participé à une mission à bord de la navette spatiale Discovery en janvier 1992. Beverley McLachlin est devenue la première femme à accéder au poste de juge en chef du Canada, en janvier 2000. Quant au producteur Lorne Michaels, né à Toronto, il a été au générique de séries américaines très populaires comme Saturday Night Live ou30 Rock. Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada. Ce conseil indépendant étudie les candidatures soumises par les citoyens.