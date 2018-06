Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le Mexique aux urnes

La campagne électorale la plus sanglante de l’histoire du Mexique se termine et quelque 88 millions d’électeurs vont aux urnes dimanche.

Au moins 120 candidats et acteurs politiques ont été assassinés. Plus de 3300 mandats locaux et fédéraux, dont 500 postes de députés et 128 de sénateurs, sont mis en balance.

L’ancien maire de la capitale, Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO ou El Necio (le Têtu), favori pour l’emporter, fait de la lutte contre la corruption et la violence sa principale promesse. L’année 2017 a été la plus meurtrière de l’histoire du Mexique, avec au moins 25 000 meurtres enregistrés.