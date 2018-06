Les photos de la semaine du 24 juin

2 Montréal, 26 juin 2018 | Le metteur en scène Robert Lepage et la chanteuse Betty Bonifassi se sont retrouvés cette semaine au coeur d’une controverse à propos de leur pièce SLAV. Une odyssée théâtrale à travers les chants d’esclaves. Mardi soir, lors de la première de la pièce, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le Théâtre du Nouveau Monde pour demander l’annulation du spectacle, lui reprochant de n’avoir pas inclus assez de personnes noires dans la production. Dès le lendemain, la pièce avait vite fait de diviser la population et d’alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Certains crient au racisme et à l’appropriation culturelle, alors que d’autres applaudissent l’oeuvre et appellent au respect de la liberté d’expression. Vendredi, on apprenait que les représentations du 29 et 30 juin ont été annulées en raison d’une blessure à la cheville subie par la chanteuse Betty Bonifassi. Valérian Mazataud Le Devoir