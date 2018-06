Turcotte: pas de remise en liberté conditionnelle avant 17 ans de détention

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Guy Turcotte devra bel et bien attendre 17 ans avant de pouvoir demander une remise en liberté conditionnelle. La Cour d’appel a rejeté sa demande de réduire la durée d’emprisonnement minimale prescrite par le juge André Vincent à l’issue d’un deuxième procès en décembre 2015. L’ex-cardiologue a été reconnu coupable de deux meurtres non prémédités, lui qui a avoué avoir brutalement assassiné ses deux enfants, Olivier, cinq ans, et Anne-Sophie, trois ans, en les poignardant à de multiples reprises. La décision unanime du banc de trois magistrats, rédigée par le juge Allan Hilton, rappelle que Guy Turcotte n’a pas été condamné à 17 ans de pénitencier, mais bien à l’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de demander une remise en liberté conditionnelle après 17 ans.