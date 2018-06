Corruption à Laval: la Couronne réclame cinq ans de prison pour Tony Accurso

La Couronne réclame une peine de cinq ans de prison pour Tony Accurso, reconnu coupable d’avoir participé au système de corruption et de collusion qui sévissait à Laval sous le règne de l’ex-maire Gilles Vaillancourt.

« La préméditation [de la fraude], le fait qu’elle ne s’est pas faite sur un coup de tête, qu’elle n’aurait pas été possible sans avoir été orchestrée et organisée, est un facteur aggravant », a expliqué Me Richard Rougeau, procureur de la Couronne, qui a entamé jeudi ses observations sur la peine au palais de justice de Laval.

Me Rougeau demande également le remboursement d’un peu plus de 1,6 million de dollars pour la Ville de Laval, victime des crimes de M. Accurso, a-t-il expliqué.

Ce montant correspond à la ristourne de 2 % que devaient verser les entrepreneurs en échange de l’obtention d’un contrat public à Laval. Les compagnies Simard-Beaudry et Louisbourg, qui appartenaient à M. Accurso, ont obtenu pour 95 millions de dollars en contrats publics de 1996 à 2010, a fait valoir Me Rougeau.

Rappelons que l’ex-entrepreneur en construction a été reconnu coupable lundi de complot pour corruption, de complot pour fraude, de fraude, de corruption d’un fonctionnaire et d’aide à commettre un abus de confiance.

Les observations sur la peine se poursuivent jeudi. L’avocat de M. Accurso, Me Marc Labelle, doit lui aussi présenter sa suggestion de sentence.