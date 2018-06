Après le mot d’ordre syndical, des grutiers rentrent au travail

Des grues en mouvement ont été aperçues mardi matin sur des chantiers de construction du Québec, ce qui laisse croire que les grutiers qui avaient cessé de travailler il y a plus d’une semaine ont suivi le mot d’ordre lancé par des leaders syndicaux, lundi soir.

Dans une lettre transmise par courriel aux grutiers et publiée sur Internet, le président de l’Union des opérateurs grutiers, Evans Dupuis, a enjoint les grutiers à cesser toute grève ou tout ralentissement de travail.

Jeudi soir dernier, le Tribunal administratif du travail avait ordonné aux grutiers de rentrer au travail.

Dans son courriel, Evans Dupuis a toutefois assuré à ses membres que la section locale 791-G de la FTQ-Construction n’abandonnait pas ses revendications, plus particulièrement celles sur la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs et du public.

Appels répétés des centrales syndicales

Tant la FTQ-Construction que le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction avaient fait savoir dans les derniers jours aux grutiers syndiqués au sein de leur section locale respective qu’ils devaient « cesser immédiatement toute grève ou ralentissement de travail » et qu’ils étaient « dans l’obligation d’offrir immédiatement leur prestation normale et habituelle de travail », en vertu du jugement.

Sauf que les grutiers ne les ont pas écoutés et qu’ils s’étaient encore une fois absentés des chantiers vendredi.

Après la FTQ-Construction, même la centrale syndicale FTQ, qui a plus de 600 000 membres, avait diffusé un communiqué, demandant aux grutiers de rentrer au travail.

La FTQ a demandé au gouvernement du Québec de former un comité indépendant afin d’étudier l’aspect sécuritaire du nouveau règlement qui modifie la formation des grutiers.

La grève s’était généralisée à l’ensemble des chantiers du Québec le lundi 18 juin, mais dès le jeudi précédent, les grutiers s’étaient absentés du chantier du nouveau pont Champlain, à Montréal.

Le Québec compte 1856 grutiers, dont 1573 sont membres d’une des deux sections locales, soit la 791-G de la FTQ-Construction ou la 905 du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).