Quoi retenir de la longue fin de semaine?

Paul Gérin-Lajoie s’éteint

Le Québec a perdu lundi un de ses grands bâtisseurs : premier ministre de l’Éducation et grand philanthrope pour l’alphabétisation et les causes humanitaires, Paul Gérin-Lajoie est décédé lundi auprès de ses proches. Il était âgé de 98 ans.

Tant les membres de la classe politique que du milieu de l’éducation — domaine où M. Gérin-Lajoie aura laissé une marque indélébile dans l’histoire moderne du Québec — ont présenté leurs hommages sentis à l’ex-politicien.