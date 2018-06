Le père de l'éducation moderne au Québec n'est plus

Le Québec perd un de ses grands bâtisseurs : premier ministre de l’Éducation et grand philanthrope pour l’alphabétisation et les causes humanitaires, Paul Gérin-Lajoie est décédé lundi auprès des siens. Il était âgé de 98 ans.

Déjà bien avant qu’il ne rende son dernier souffle, l’homme aux engagements sociaux et politiques plus que remarquables avait déjà laissé une trace indélébile dans l’histoire du Québec. Premier à occuper le poste de ministre de la Jeunesse et de ministre de l’Éducation, cet avocat de formation a posé les premiers jalons de la diplomatie québécoise en prononçant le 12 avril 1965 ce qui fut connu plus tard comme la doctrine Gérin-Lajoie, affirmant que le Québec n’avait pas à se soumettre au contrôle d’Ottawa pour agir à l’étranger dans des domaines de sa compétence.

Sa vie durant, l’engagement et la carrière prolifique de M. Gérin-Lajoie auront été salués par d’innombrables reconnaissances et de disctinctions. Sa biographie sur le site de l’Assemblée nationale recense plus d’une vingtaine de prix et titres honorifiques québécois et internationaux. Une célèbre dictée et une école secondaire d’Outremont portent son nom.

Le 15 juin dernier, l'ancien politicien a reçu l'Ordre de l'excellence en éducation — en l'occurence, remis à son fils François, président du conseil d'administration de la Fondation.

M. Gérin-Lajoie est né le 23 février 1920 à Montréal et ses parents sont Henri Gérin-Lajoie et Pauline Dorion. Il appartient à toute une dynastie de Gérin-Lajoie dont sont issues plusieurs personnalités ayant marqué le Québec. Ses arrières grands-pères sont l’écrivain et avocat Antoine Gérin-Lajoie et l’homme politique Alexandre Lacoste. Sa grand-mère est la pionnière féministe Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et sa tante est la religieuse et travailleuse sociale qui porte aussi le nom de Marie Gérin-Lajoie.

Bien entouré, Paul Gérin-Lajoie connaîtra un parcours académique et professionnel exemplaire. Après avoir étudié le droit à l’Université de Montréal, il est admis au Barreau du Québec en 1943 et poursuit ses études doctorales en droit constitutionnel, notamment avec la prestigieuse bourse Rhodes, à l’Université d’Oxford, en compagnie de sa femme Andrée Papineau.

Avec elle, il a quatre enfants, treize petits-enfants et onze arrière-petits-enfants et réside la plus grande partie de sa vie à Vaudreuil-Soulanges. M. Gérin-Lajoie était en deuil de sa femme, depuis son décès le 19 février 2018. Elle avait été sa complice de vie pendant près de 80 ans.

Engagement politique… et social

À son retour d’Angleterre, Paul Gérin-Lajoie fonde L’Écho de Vaudreuil-Soulange et Jacques-Cartier, hebdomadaire où son épouse tient une chronique qui s’adresse aux femmes. Il se fait élire comme député du Parti libéral en 1960 dans Vaudreuil-Soulanges, circonscription dans laquelle il réside et qu’il représentera comme député pendant près de 10 ans avant de démissionner.

Il vouait un grand respect pour la chose politique et a toujours été très socialement engagé. Avant de lancer le ministère de l’éducation, dans les années 1960-1963, Paul Gérin-Lajoie avait entrepris de faire le tour du Québec pour consulter les gens et il avait traîné toute la famille avec lui. « En fait, il a fait deux tours de la province. Il en a fait un pour le bill 60, la création du ministère, et un deuxième ensuite pour les 55 régionales et la création des polyvalentes », avait raconté son fils François lors d’une conférence en janvier 2017. « Alors croyez-le ou non, dans les deux tournées, toute la famille suivait popa en roulotte pendant l’été. Alors les coins, les petits snacks à hot-dog, on les a faits deux fois plutôt qu’une à travers la Gaspésie, le Grand Nord. Quand on parle d’éducation citoyenne, pour moi c’est ça. C’est s’assurer que la population participe à la construction d’un système éducatif. »

Secrétaire, puis président de la commission politique du Parti libéral du Québec, ses années au sein du gouvernement auront été bien remplies. En plus d’avoir dirigé d’importants ministères, il a agi comme vice-président du conseil des ministres de 1964 à 1966. Il occupe alors la présidence du comité des affaires constitutionnelles du Parti libéral du Québec jusqu’à sa ce qu’il quitte la politique active en 1969.

Toujours actif

Mais la carrière et la vie professionnelle de M. Gérin-Lajoie ne sont alors pas en reste. En plus d’être professeur invité à l’Université d’Ottawa et à la faculté de droit de l’Université de Montréal, il a présidé la mission des examinateurs de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur la recherche et le développement en éducation aux États-Unis en 1969 et fut membre du conseil des gouvreneuers de la Banque mondiale jusqu’à diriger la Société du Vieux-Port de Montréal au début des années 1980. Entre les deux, dans les années 1970, il a occupé les fonctions de président de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Généreux philanthrope, c’est à la suite de cet engagement en 1977 que Paul Gérin-Lajoie a créé une fondation oeuvrant dans le domaine de la coopération internationale.

M. Gérin-Lajoie n’aura jamais réellement connu de retraite. Sa vie durant, il n’a cessé de s’impliquer activement à travers sa fondation, en prononçant des discours ou en prenant position sur certains débats, notamment en éducation, dans les grands médias.En 2007, il avait critiqué l’assouplissement de l’enseignement du français et la réforme scolaire. Il était également résolument contre l’abolition des commissions scolaires, des organisations qu’il a conseillées pendant plusieurs années. Pendant la grève étudiante de 2012, il était intervenu publiquement pour soutenir la hausse des droits de scolarité proposée par le gouvernement Charest, plaidant par le fait même pour une réforme des prêts et bourse.

Récemment, il avait déclaré au Devoir que les cégeps avaient été « une très grande réalisation » et qu’ils répondaient à l’objectif de départ lors de leur création en 1967 : soit préparer les étudiants à l’Université.

Homme de conviction, il avait à coeur le Québec et sa jeunesse et aura prouvé son engagement envers eux jusqu’à la fin. L’auteur de Combats d’un révolutionnaire tranquille [1989] aura accepté de faire des apparitions publiques jusqu’à un âge très avancé. En janvier 2017 il avait participé à une conférence sur l’éducation citoyenne à l’Université Laval malgré qu’il était très diminué, en fauteuil roulant et qu’il avait du mal à parler et à tenir sa tête droite. « Alors un mot de bienvenue pour tous ceux qui sont présents ici. Votre seule présence est une indication de l’intérêt que vous portez à ce colloque et à l’action de Paul Gérin-Lajoie », avait-il prononcé d’une voix rauque. Une voix que le Québec n’entendra plus mais dont il se souviendra.