Deux défilés convergeront vers la Place des Festivals à Montréal

Les célébrations se poursuivent dans toutes les régions du Québec en ce jour de la Fête nationale, alors qu’à Montréal, deux défilés auront lieu dimanche soir.

Les deux défilés emprunteront le boulevard de Maisonneuve, l’un en provenance de l’est, l’autre de l’ouest. Ils convergeront vers la place des Festivals.

Appelés « Le Nordet » et « Le Suroît », ils regrouperont des artistes de plusieurs disciplines.

La foule devrait également converger vers le Centre de la nature de Laval, qui se taille une place parmi les spectacles les plus prisés de la Fête nationale.

Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières et Klô Pelgag monteront notamment sur scène. Le discours patriotique sera lu par l’auteure Kim Thúy.

Samedi soir, des dizaines de milliers de personnes ont fait fi des prévisions météorologiques incertaines pour assister aux deux grands spectacles de la Fête nationale, à Montréal et Québec.

Étienne-Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécois, a rappelé que plus de 6000 activités avaient été proposées aux Québécois sur plus de 700 sites de fête.

D’année en année, ce sont près de 3 millions de Québécois qui participent à l’une ou l’autre des festivités, a-t-il ajouté.

Plusieurs cérémonies de lever du drapeau ont eu lieu dimanche et ont permis de souligner les 70 ans du fleurdelisé.

« C’est le symbole par excellence de ce sentiment d’appartenance, de cette capacité de se reconnaître et de s’identifier comme groupe culturel propre », mentionne M. Boucher.

« La Fête nationale, c’est un moment de prédilection pour se rassembler et se célébrer, fait valoir l’ex-député péquiste. S’il y a un moment où on peut se dire, je pense qu’on est quelque chose comme un grand peuple, alors que notre culture et notre histoire sont si riches, c’est le jour de la Fête nationale. »