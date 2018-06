Quoi surveiller cette fin de semaine?

Du sport autour du monde

La course à la voile et en équipe autour du monde considérée comme la plus exigeante se termine samedi à La Haye. La Volvo Ocean Race est réservée aux monocoques. Elle a lieu tous les trois ans.

Cette course se construit par étapes. Il y en a dix cette fois, et sept concurrents s’affrontent sur des monotypes de 65 pieds.

Le départ a été donné le 14 octobre 2017 à Alicante, en Espagne. L’arrivée du dernier segment bouclant la boucle, maintenant devancée d’une semaine, était initialement prévue pour le 30 juin.