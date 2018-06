Les photos de la semaine du 17 juin

7 Valence, Espagne, 17 juin 2018 | Les 630 migrants secourus il y a plus de deux semaines en mer Méditerranée par le navire Aquarius sont arrivés dimanche dernier en Espagne, au terme d’une semaine d’errance en mer et sur fond de tensions en Europe autour de la crise migratoire. Ces ressortissants en grande majorité africains ont accosté au port de Valence, accueillis par des applaudissements nourris, et ont été pris en charge par un imposant dispositif mobilisant plus de 1000 bénévoles. À la suite d’un examen médical, ils ont pu remplir une demande de permis de séjour provisoire, ou d’asile en Espagne ou en France. Alberto Saiz Associated Press