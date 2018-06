Comment prononcez-vous «août», «baleine», «crabe» ou «brun»?

Le Devoir amorce une série estivale proposant un portrait sonore du Québec. La Fête nationale fournit le prétexte à ce premier texte consacré aux accents de la francophonie en général et du Canada français en particulier.

Un des Poèmes à Lou envoyés du front par le poilu Guillaume Apollinaire à sa bien-aimée Louise de Coligny-Châtillon commence ainsi : « Bientôt bientôt finira l’août / Reverrai-je mon petit Lou / Mais nous voici vers la mi-août / Ton chat dirait-il miaou. »

Le reste joue de la même monorime et on a compris que le poète français Apollinaire insère donc deux fois l’août dans ses rimes en « ou ». La rime riche avec le miaulement (miaou) évoque même la possibilité de dire « a-ou » plutôt que « ou », soit [a.u.] au lieu de [u] en alphabet phonétique.

Le Québécois moyen d’aujourd’hui s’y retrouve en harmonie, tandis que le Français actuel s’y perd un peu en dissonance. C’est que la plupart des Québécois disent encore [u], tandis que la majorité des Français prononcent maintenant le T final d’« août », ce qui donne [ut]. Pour eux, Apollinaire devrait réécrire son poème avec des mots comme « prout », « joute » ou « baby-foot ».

Illustration: Mathieu Avanzi & André Thibault

« Je me demande si on ne va pas glisser au Québec aussi vers l’ajout de la consonne pour finalement dire [ut]. Je n’en sais rien, mais je ne serai pas surpris si ça se produit », commente le professeur André Thibault de l’Université de la Sorbonne. Spécialiste des variations des accents dans la francophonie mondiale, il a lui-même exposé ce glissement autour d’« août » au début de l’entrevue, sans toutefois référer au poème Bientôt bientôt.

« J’ai quitté le Québec il y a trente ans et quand je reviens, on me fait parfois remarquer que j’utilise certains mots qui n’ont plus cours, poursuit le savant exilé. Les langues changent. Dans mes cours à Paris, je passe une entrevue de Jack Kerouac de l’émission Le sel de la semaine de Radio-Canada entregistrée dans les années 1960. C’est un document fantastique. Je crois qu’il n’y a plus personne maintenant qui parle le français comme lui. »

Le R roulé

Le professeur Thibault prépare un atlas mondial du français avec son collègue de Belgique Mathieu Avanzi. Ce dernier a déjà publié un Atlas du français de nos régions (2017), c’est-à-dire des régions francophones d’Europe.

À l’aide d’enquêtes en ligne, le duo souhaite recueillir des milliers de témoignages de francophones de l’Amérique du Nord pour comprendre quels mots ils utilisent et comment ils les prononcent. Une sorte de portrait de groupe avec sons francophones. Les usages seront cartographiés en ajoutant ce que les linguistes appellent les « effets d’âge » afin de suivre les mutations.

Les données préliminaires permettent de dresser plusieurs cartes pour distinguer les zones qui disent lâcet ou lacet, crâbe ou crabe, runnings ou espadrilles. Et si au Québec tout le monde dit brun (comme dans ours brun), comme en France en 1945, là-bas, seul le sud résiste au « brin ».

Illustration: Mathieu Avanzi & André Thibault

Une autre carte, fascinante, montre la régression du R roulé en Amérique française. L’habitude a pratiquement disparu au Québec, se maintient au Nouveau-Brunswick avec la nuance que le nord de l’Acadie là encore se rapproche de la manière québécoise. En Ontario et au Manitoba, la courbe montre l’effet d’âge : plus on est âgé, plus on roule.

Comment l’expliquer ? Pourquoi une communauté décide-t-elle un jour de ne plus parler comme feu le cardinal Léger ?

« Autrefois, le R roulé, c’était celui du clergé, la bonne façon de prononcer, explique le professeur. L’ouest du Québec roulait, pas l’autre moitié. Je viens de Québec et mes grands-parents n’ont jamais roulé. Il y a eu un alignement sur le français d’Europe, d’abord dans les médias. Henri Bergeron, qui venait du Manitoba, donnait le ton à Radio-Canada autrefois et ne roulait pas, alors qu’il avait probablement roulé dans sa jeunesse. La population a suivi, peut-être aussi parce que de dire “re” sans rouler peut se faire sans passer pour un maudit Français qui parle pointu. »

Par contre, on ne dit pas « mau-dit », sans assibilation. Un Québécois prononce sa consonne bien sifflante, pour dire « mau-dsit » Français.

Le linguiste lui-même n’assibile pas. Il vit à Paris depuis longtemps, il enseigne à la Sorbonne, mais il a conservé un accent typiquement québécois.

« J’essaie de neutraliser mon accent dans mes cours parce que nous avons de plus en plus d’étudiants étrangers, nuance-t-il en entrevue dans les bureaux du Devoir. Dans mon cours de phonologie, je peux compter 75 Chinois sur 90 étudiants. Alors je leur parle presque comme une machine », ajoute-t-il en divisant très clairement les syllabes pour dire « ma-chi-ne ».

« Toé, ta yeule »

Le professeur fait aussi remarquer que les individus s’expriment de manière très différente d’une circonstance à une autre. « Dans mes recherches, je demande aux gens comment ils prononcent “baleine” parce que ça n’a rien à voir avec le fait de bien ou de mal parler. Mais je ne demande pas s’ils disent “toi” ou “toé”. »

Pourquoi pas ? « “Toé, ta yeule”, n’importe quel Québécois peut le dire quand il est fâché, répond le linguiste. Dire “toé pis moé”, c’est un choix fort maintenant, alors que dans les années 1970, quand Beau Dommage l’utilisait dans ses chansons, personne ne le renotait. Les changements vont très, très vite. »

Illustration: Mathieu Avanzi & André Thibault

L’institution scolaire a joué un rôle dans la diffusion et l’uniformisation du français, y compris en France. Les moyens de communication et de transport ont fait le reste. « La planète rétrécit, dit M. Thibault. C’est fascinant de constater qu’en Afrique, tout d’un coup, un mot d’argot des banlieues parisiennes s’impose, et vice versa. »

Le « du coup » omniprésent en France n’a pas encore traversé ici, ou on a une variété d’équivalents disponibles de « alors » à « faque ». « Impacté » commence à circuler dans les médias québécois. Le professeur note que « canneberge » a remplacé « atoca » au Québec en deux décennies. Et si « chocolatine » se dit partout de Brossard à Rivière-au-Renard, l’Hexagone bataille ferme autour de cette appellation non contrôlée.

« Il y a eu une petite guerre civile parce que le sud-ouest de la France dit “chocolatine” et le reste du pays dit “pain au chocolat”. Les gens réagissent très fort sur notre site. Au Québec, dans les années 1990, ce n’était pas encore fixé. Mon hypothèse c’est que des pâtissiers venus du sud-ouest de la France ont réussi à imposer “chocolatine” ici aussi. »

Le savant n’est pas là pour trancher entre les deux pâtisseries. Ni entre [u] ou [ut] d’ailleurs. L’historien de la langue ne se prononce pas non plus sur la qualité du français parlé au Québec.

« Je décris ce que j’observe. Je ne suis pas là pour dire que les gens prononcent ou parlent mal. »