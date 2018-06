Cannabis: le juge Wagner s’attend à devoir trancher

Ottawa — Le juge en chef de la Cour suprême du Canada s’attend à devoir trancher le litige qui oppose Québec et Ottawa sur la culture de cannabis à domicile. Mais Richard Wagner refuse de dévoiler son camp et nie que le tribunal donne toujours raison au fédéral. « Je vais attendre […] que le dossier soit présenté devant la Cour », a-t-il dit. Les juges de la Cour suprême détermineront « selon la preuve qui sera présentée s’il y a effectivement matière à intervention ». Le projet de loi C-45 a reçu la sanction royale de la gouverneure générale jeudi au Sénat : le cannabis sera légal le 17 octobre. Si le fédéral autorise jusqu’à quatre plants à domicile, le Québec et le Manitoba l’interdiront. L’affaire devrait se retrouver devant les tribunaux, probablement par la voie d’une contestation citoyenne.