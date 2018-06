Des investissements à Anticosti

L’île paradisiaque du Saint-Laurent a échappé à l’exploitation pétrolière et cette saga a coûté plus de 90 millions de dollars à l’État. Le gouvernement du Québec annonce dans les prochaines heures de nouveaux investissements, cette fois pour contribuer au développement de l’île et soutenir sa candidature pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le site de 7900 km2, 16 fois plus grand que l’île de Montréal, n’abrite qu’une petite communauté d’environ 200 habitants, privés d’eau potable depuis des années.