Procès à Laval: le jury réécoute le témoignage de Tony Accurso

Au troisième jour des délibérations au procès de Tony Accurso, jeudi, le jury a demandé de réécouter le témoignage de l’ex-entrepreneur en construction accusé de fraude et de corruption relativement à un système de partage de contrats à Laval. Les jurés, cinq femmes et sept hommes, sont tenus d’écouter l’entièreté du témoignage, y compris le contre-interrogatoire de la Couronne, qui s’était déroulé sur près d’une journée et demie. Rappelons que le sort de l’ex-entrepreneur en construction se trouve entre les mains du jury depuis mardi. M. Accurso fait face à des accusations de complot pour corruption, de complot pour fraude, de fraude, de corruption d’un fonctionnaire et d’aide à commettre un abus de confiance. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations.