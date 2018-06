Le jour des autochtones

Le 21 juin marque aussi la Journée nationale des peuples autochtones, événement célébré depuis 1996 au Canada. On souligne ainsi le patrimoine, la diversité culturelle et les réalisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Plusieurs politiciens participeront à différentes activités à travers le pays. Justin Trudeau sera notamment à Prince Rupert, en Colombie-Britannique.