Attentat de Québec: l’avocat de Bissonnette dénonce le «populisme pénal» canadien

La possibilité de jeter une personne en prison pour 150 ans ne répond pas à des besoins « réels » et découle d’un certain « populisme pénal », plaident les avocats qui défendent Alexandre Bissonnette.

Le gouvernement de Stephen Harper ne s’est manifestement « appuyé sur rien » en 2011 en prétendant que cette façon de faire allait pouvoir empêcher la multiplication des tueries de masse au Canada, a plaidé Me Charles-Olivier Gosselin.

Ottawa a alors adopté une approche « à l’américaine », mais la réalité canadienne est toute autre, a-t-il avancé. « Le taux d’homicides est au plus bas depuis l’abolition de la peine de mort. […] Le taux d’incarcération est plus bas qu’aux États-Unis. […] Manifestement, quand on dit qu’il y a un problème à régler, il n’y en a pas. »

« Le système avant 2011 fonctionnait et la libération conditionnelle fonctionne. C’est un système qui a fait ses preuves, qui a été reconnu à maintes reprises par la Cour suprême », a soutenu l’avocat.

« Les statistiques prouvent que même les meurtriers multiples sont réhabilitables parce que leur taux de récidive est bas. »

Aux États-Unis, près de 50 000 personnes purgent une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, a-t-il également signalé.

Me Gosselin essaie de convaincre le juge François Huot de la Cour supérieure que les nouvelles dispositions du Code criminel sont inconstitutionnelles. Ce sera ensuite au tour du procureur général de défendre la position inverse.

Rappelons que la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples donne aux juges la possibilité de tenir compte de chacun des meurtres en repoussant loin dans le temps la possibilité d’une libération conditionnelle.

Auparavant, le temps d’emprisonnement maximal était le même pour tous les auteurs de meurtres prémédités, quel que soit le nombre d’homicides commis (perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans).

Dans le cas de l’auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, la Couronne a demandé mardi une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans pour qu’on tienne compte des six meurtres qu’il a commis.

D’autres détails suivront.