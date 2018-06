Des jurés sous les projecteurs

C’est le principe des délibérations d’un jury : ça peut se terminer n’importe quand, ou encore traîner quelques jours. Alors, on ne sait pas si on aura aujourd’hui des nouvelles des jurés séquestrés pour en arriver à un verdict dans la cause de Tony Accurso, mais on garde l’oeil ouvert — et le bon.

« Vous devez faire une analyse calme, impartiale et objective de toute la preuve », a rappelé le juge Brunton hier aux jurés. Accurso fait face à des accusations de complot pour corruption, de complot pour fraude, de fraude, de corruption d’un fonctionnaire et d’aide à commettre un abus de confiance.