Attentat de Québec: la Couronne réclame 150 ans de prison pour Alexandre Bissonnette

La Couronne a demandé au juge François Huot mardi d’imposer à Alexandre Bissonnette une peine de 150 ans pour ses crimes « d’une gravité sans précédent ».

« Les crimes commis par Alexandre Bissonnette sont d’une gravité sans précédent, notamment en ce qu’ils s’attaquent aux fondements mêmes du système de valeurs partagées qui est protégé par la société canadienne », a déclaré le procureur Thomas Jacques au début de sa plaidoirie lors des observations sur la peine mardi.

« Ces crimes commandent l’imposition d’un châtiment à la hauteur de la réprobation sociale face à de tels comportements ignobles et répugnants. »

Le ministère public estime que le juge doit se prévaloir de l’article du Code criminel qui lui permet d’imposer des peines consécutives de 25 ans pour chacun des six assassinats commis le 29 janvier 2017.

En début de présentation mardi, Me Jacques a notamment souligné que les crimes de l’homme de 28 ans avaient été « longuement prémédités et planifiés » et qu’il avait « fomenté son projet de tuerie de masse […] dès 2015 ».

Il a également mentionné qu’il s’en était pris à une mosquée. « Ce n’est pas un endroit banal, il s’agit d’un lieu de culte, d’un lieu saint, d’un lieu sacré. »

D’emblée, a dit le procureur, le choix des armes utilisées n’est pas « un hasard ». « Il a choisi les armes avec la plus grande capacité meurtrière, les plus faciles à manipuler et les plus faciles à dissimuler. »

La défense estime pour sa part que le juge devrait s’en tenir à la peine de 25 ans qui est prévue dans le Code criminel pour les personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré.

D’autres détails suivront.