Quoi surveiller aujourd'hui?

Suite du procès Bissonnette

Après la défense lundi et ce matin, ce sera aujourd’hui au tour de la Couronne et du Directeur des poursuites criminelles et pénales de présenter des plaidoiries sur la peine au procès d’Alexandre Bissonnette. L’attentat de la mosquée de Québec de janvier 2017 a fait six morts et six blessés.

Le procès se poursuivra mercredi avec la présentation en matinée par la défense d’une requête en constitutionnalité contestant la possibilité de combiner les peines. Le procureur général répondra à cette démarche en après-midi. M. Bissonnette a avoué sa culpabilité et risque 150 ans de prison.

Le juge a réservé une journée de rallonge potentielle. Il rendra jugement à l’automne.