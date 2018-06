Procès Bissonnette

La dernière ligne droite commence au procès d’Alexandre Bissonnette, responsable de l’attentat de la mosquée de Québec en janvier 2017. Les observations sur la peine commencent ce matin au palais de justice de la capitale.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à six accusations de meurtres au premier degré et à six autres accusations pour tentatives de meurtre. Le cumul des peines, légalisé au Canada depuis 2011, rend possible une condamnation à 150 ans ferme, soit 25 ans pour chacun des six meurtres.