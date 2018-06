Grève terminée dans une cinquantaine de CPE de Montréal et de Laval

La grève déclenchée il y a dix jours dans 57 centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et Laval est levée.

Les conciliateurs du ministère du Travail ont présenté au Syndicat des travailleuses des CPE, affilié à la CSN, et à l’Association patronale des CPE, une recommandation de règlement de leur convention collective. Les parties se sont engagées à la présenter «favorablement» à leurs mandants respectifs.

La recommandation, dont le contenu demeure confidentiel à la demande des conciliateurs, sera présentée à l’ensemble des travailleuses visées lors d’une assemblée générale extraordinaire le week-end prochain.

La grève est donc levée et le retour au travail est prévu dès lundi.



Les points litigieux portaient notamment sur les congés sans traitement, les horaires de travail, ainsi que sur la liste de rappel et l’application de l’ancienneté.



Plus de 3000 enfants étaient affectés par ce débrayage des quelque 1500 éducatrices.