Les photos de la semaine du 9 juin

4 Tipitapa, Nicaragua, 14 juin 2018 | De nouvelles violences meurtrières ont éclaté jeudi au Nicaragua, lors d’une journée de grève nationale, portant à plus de 160 le nombre de morts et plus de 1300 blessés depuis le début de la vague de contestation le 18 avril contre le président Daniel Ortega, fortement réprimée par le régime. Ce débrayage de 24 heures a été lancé par l’Alliance citoyenne pour la justice et la démocratie, un regroupement d’étudiants, de chefs d’entreprise et de représentants de la société civile. Inti Ocon Agence France-Presse