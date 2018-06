Agression sexuelle: Michel Venne a été arrêté

L’ancien journaliste et directeur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) Michel Venne a été arrêté jeudi et devra comparaître pour des accusations d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle le 18 juillet prochain au palais de justice de Québec.

L’homme de 58 ans était visé par un mandat d’arrestation depuis le 31 mai dernier. L’ancien fondateur et directeur de l’INM s’est livré au poste de police de la Ville de Longueuil jeudi.

« Il a pris contact avec notre enquêteur au dossier, qui est descendu jusqu’à Longueuil pour procéder à son arrestation », indique la porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Mélissa Cliche.

M. Venne a été interrogé, puis relâché sous promesse de comparaître le 18 juillet prochain.

Les faits qui sont reprochés à l’ancien journaliste du Devoir remontent à l’été 2008 et se seraient produits dans la ville de Québec.

« Entre le 1er juillet et le 31 août 2008, à Québec, à des fins d’ordre sexuel, [Michel Venne] a touché une partie du corps de [la victime] », indiquait le mandat d’arrestation. La victime alléguée était une « adolescente vis-à-vis laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance », précisait le document, faisant ici directement allusion au chef d’accusation d’exploitation sexuelle.

M. Venne est aussi accusé d’avoir agressé sexuellement la victime alléguée durant la même période alors qu’il était directeur de l’INM.

Il lui est désormais interdit de communiquer directement ou indirectement avec la victime ainsi que deux témoins. On doit taire l’identité de la victime, car elle était mineure au moment des faits allégués.

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, des dénonciations d’inconduites sexuelles avaient ciblé Michel Venne. Il avait à l’époque nié ces allégations sur sa page Facebook.

M. Venne avait alors annoncé un certain retrait de la vie professionnelle : « Entre-temps, je suspends mes activités professionnelles et mes collaborations avec les organisations avec lesquelles je suis lié, en particulier l’Institut du Nouveau Monde, dont j’ai quitté la direction générale en mars dernier. »