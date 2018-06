Le chiffre du jour : 72

72 ans, c'est l'âge qu'atteint aujourd'hui le président américain Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York. Trump détient le record du président investi à l'âge le plus vénérable, soit 70 ans. Ronald Reagan détenait l'ancienne marque — 69 ans— et a gouverné jusqu'à ses 77 ans.