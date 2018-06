Panne électrique majeure au centre-ville de Montréal et sur la Rive-Sud

Le centre-ville de Montréal et une partie de la Rive-Sud ont été privés de courant une partie de la journée mercredi, après qu’un incident est survenu sur le réseau de transport d’Hydro-Québec en fin de matinée. Au plus fort de la panne, environ 40 000 clients ont été privés d’électricité. Parmi eux, notons, entre autres, la Place Bonaventure qui abrite des bureaux, des magasins et des halls d’exposition. Les pavillons de l’Université du Québec à Montréal situés à proximité de la station de métro Place-des-Arts ont également été affectés par la panne. Le problème a été causé par un camion qui a heurté une ligne de distribution à Brossard, a indiqué un porte-parole de la société d’État. Le service a été complètement rétabli en fin d’après-midi, pouvait-on constater sur le site Internet d’Hydro-Québec.