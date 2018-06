Feu vert aux diplômes universitaires de l’ITHQ

En adoptant le projet de loi 150, les députés québécois ouvrent la porte à la modernisation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Ce nouveau cadre réglementaire, dont un chapitre concerne l’institution, devrait en effet permettre à l’ITHQ de « délivrer de façon autonome des diplômes universitaires », une prérogative qu’elle réclame depuis déjà plus d’une décennie. « Depuis plus de onze ans, la direction de l’ITHQ travaille sans relâche pour atteindre [cet] objectif, a indiqué la directrice générale de l’établissement, Liza Frulla. Après toutes ces années d’efforts, c’est un beau cadeau qui coïncide avec notre 50e anniversaire. La loi 150 contribuera, sans contredit, au développement de l’ITHQ et à son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. »