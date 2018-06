Importante panne d’électricité au centre-ville de Montréal et sur la Rive-Sud

Une panne d’électricité majeure est survenue vers 11 h 15, mercredi, dans la région de Montréal.

Elle a affecté des dizaines de milliers de clients se retrouvant principalement au centre-ville de Montréal et sur la Rive-Sud.

La société d’État a assuré que ses équipes avaient été déployées rapidement afin de rétablir le service le plus rapidement possible..

Une panne d'électricité touche présentement environ 40 000 clients au centre-ville de @MTL_Ville et sur la #Rivesud (@VilleLongueuil @VilleStLambert). Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus rapidement possible.