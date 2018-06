Collusion: le programme de remboursement volontaire a permis de recouvrer 94,7 millions

Entreprises AXA Assurance inc. (société dissoute) représentée par Intact Corporation financière

Axor Experts-Conseil inc.

Béluga Construction inc. (antérieurement appelée Construction Artic Béluga inc)

BPR-Infrastructure inc.

CIMA + s.e.n.c.

Construction AQUI inc. (appelée TGA Montréal inc. avant le 27 mars 2017) et Joey Piazza

Construction DAMC inc., Domenico Cammaleri, Domenico Miceli, Giovanna Miceli

Construction DJL inc.

Construction IREBEC inc., Nicolo Milioto, Alfonso Polizzi et Girolamo Vella

Corporoche Itée.

Équation Groupe Conseil inc.

Equiluqs inc. Marjolaine Pedneault, Guy Jodoin et le Groupe Filiatreault Jodoin Filiatrault, McNeil & Associés inc., Pierre Cyr et Pierre Milette Génius Conseil inc. (autrefois Le Groupe Séguin Experts-Conseils inc.)

Groupe Dessau inc.

Groupe Dubé et associés inc. Yves Dubé et Groupe Dubé Investissement inc.

Groupe SNC-Lavalin inc.

J. Dufresne Asphalte Itée, Danick Dufresne et Jean Collin

Le Groupe-Conseil Génipur inc.

Le Groupe S.M inc.

Les entreprises V.G inc.

Les services EXP inc.

MLC Associés inc.

Pavages A.T.G inc. Giuseppe Salvo, Antonio Salvo et Accursio Sciascia Pavage CSF inc., Domenico Camalleri, Domenico Miceli Sintra inc.

Valmont Nadon Excavation inc.

WSP Canada inc.

Individus

Claude Asselin, ancien directeur général de la Ville de Laval

Laurent Gravel, ancien ingénieur de la Ville de Montréal

Succession de Robert N. Cloutier, un ingénieur en génie civil décédé qui dirigeait Le Groupe MLC-Polytech inc.

Organismes publics

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Municipalité de Saint-Cyprien

Municipalité de Saint-Donat

Régie d'assainissement des eaux usées Chatham/Lachute

Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes