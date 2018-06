Dans le rétroviseur : 450

On a ajouté le 438 et le 579 depuis, mais un autre indicatif régional — le 450 — célèbre aujourd’hui son 20e anniversaire. Il dessert la (grande) ceinture autour de l’île de Montréal — et définit à lui seul le concept de banlieue dans l’imaginaire populaire.

À l’époque, Le Devoir expliquait qu’avec « tous les téléphones mobiles, téléavertisseurs, modems, télécopieurs et Internet », Montréal devait suivre l’exemple de Vancouver et Toronto, qui avaient plusieurs indicatifs. Sauf erreur, les téléavertisseurs ne sont plus vraiment un problème, et les télécopieurs encore moins. Mais bon.