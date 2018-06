Une campagne publicitaire du «Devoir» primée

Le Devoir et l’agence Featuring ont été récompensés pour la campagne publicitaire de l’édition papier du quotidien mettant en vedette le comédien et animateur Christian Bégin, lancée en novembre dernier.

Le quotidien de la rue Berri est un des six récipiendaires du nouveau volet Créativité et Expérience client, présenté par le Grenier aux nouvelles et remis mardi soir dans le cadre du Gala des Flèches d’or, qui couronne les plus grandes campagnes de marketing relationnel au Québec.

Le prix a été reçu par Elisa-Maude Tremblay et Karl-Frédéric Anctil, respectivement directrice artistique et co-président de l’agence Featuring, de même que Christianne Benjamin et Catherine Gentilcore, vice-présidente du développement et directrice des communications et du marketing au Devoir.

La campagne publicitaire se déclinait en capsules vidéos, dans lesquelles Christian Bégin accompagnait les lecteurs papier de La Presse dans les différentes étapes de leur deuil.

Les abonnements papier de l’édition du samedi du Devoir ont par ailleurs augmenté de près de 25 % dans la région de Montréal à la suite de cette campagne et de l’abandon du papier par La Presse.