Collusion à Laval: Accurso jure qu’il aurait agi s’il avait été au courant

Tony Accurso n’aurait pas risqué de voir son empire de la construction s’effondrer s’il avait su que deux de ses firmes étaient impliquées dans un stratagème collusoire à Laval.

« [Les contrats de Laval] ça représentait 0,6 à 3 % de mon chiffre d’affaires. Si mes présidents m’avaient expliqué clairement qu’il y avait un système de collusion à Laval, soit en 1997 ou en 2002, j’aurais immédiatement arrêté ça », a-t-il juré mardi.

L’ex-entrepreneur en construction a poursuivi mardi son contre-interrogatoire à son procès pour fraude, corruption d’un fonctionnaire, abus de confiance et complot. Le tout est lié au système de partage de contrats et de ristournes à Laval.

M. Accurso, qui a plaidé non coupable à toutes ces accusations, a affirmé que s’il avait eu le moindre doute de l’implication de ses entreprises, il y aurait « immédiatement » mis fin.

« J’insiste à le répéter. Moi, je suis ici pour bâtir un empire. Écoutez, je ne mettrais pas ça en péril pour 0,6 à 3 % de mon chiffre d’affaires. Ça n’a pas de sons sens », a-t-il fait valoir sur un ton défensif, beaucoup moins envoûtant que celui adopté lors de son interrogatoire de lundi.

L’accusé de 66 ans prétend qu’il n’aurait pas mis en péril son empire, hérité de son père, s’il avait été informé de la participation de Louisbourg et Simard-Beaudry dans le système de trucage de contrats.

« 97 % c’est pas mal plus important que 3 % […] », a-t-il noté.

Il a par la suite admis, que c’est ce 3 % qui lui aura fait perdre 100 % de ses entreprises à la suite de son arrestation en 2013.

L’avocat de la Couronne a confronté l’ex-entrepreneur au fait qu’il avait pourtant, de son propre aveu, entendu parler du système à deux reprises.

M. Accurso a expliqué sous serment lundi que son ami Claude Asselin, à l’époque directeur général de la Ville de Laval, a évoqué le système en 1997, puis en 2002.

L’ex-entrepreneur a répété avoir questionné ses deux bras droits, Joe Molluso de Simard-Beaudry et Frank Minicucci de Louisbourg, et que tous deux qui lui ont assuré qu’il n’y avait pas de système et qu’il n’y participait pas.

Quant à M. Asselin, M. Accurso estime que s’il avait été au courant de la participation de ses entreprises, il lui aurait dit.

« C’est un chum, il me l’aurait dit, voyons », a-t-il déclaré.

Me Rougeau a également questionné M. Accurso sur sa relation avec l’ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt.

« Ce n’était pas mon ami […] Quand je le rencontrais, c’était strictement business, pour des projets », a expliqué M. Accurso.

Rappelons que la poursuite entend démontrer que M. Accurso était impliqué dans le système de partage de contrats qui a touché Laval de 1996 à 2010. La Couronne soutient que ce système « bien rodé » a profité à Louisbourg et à Simard-Beaudry, les deux entreprises de construction appartenant à M. Accurso.

La défense soutient quant à elle que l’ex-entrepreneur était trop haut placé pour être impliqué dans la gestion de contrats.

Le contre-interrogatoire de M. Accurso doit se terminer mardi. Les plaidoiries devraient commencer jeudi.