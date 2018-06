Le jour de la politique culturelle

Vingt-six ans plus tard, la politique culturelle du gouvernement québécois sera mise à jour aujourd’hui. Le premier ministre Couillard présentera ce matin le résultat de deux ans de travaux et de consultations pour réécrire le plan d’action gouvernemental visant à stimuler et à appuyer la création et la diffusion de la culture.

La question se posera toutefois : quelle valeur réelle aura un plan qui ne pourra être débattu à l’Assemblée nationale avant les prochaines élections ? Le Parti québécois dénonçait hier un document qui « n’est pas une politique culturelle, mais une annonce électorale », selon Jean-François Lisée.