Collusion à Laval: Accurso a entendu parler du système, mais nie y avoir participé

Tony Accurso a entendu parler du système collusionnaire de Laval à deux reprises, mais il jure ne jamais avoir trempé dans des magouilles.

L’ex-entrepreneur en construction a amorcé son témoignage lundi matin dans le cadre de son procès pour fraude, corruption d’un fonctionnaire, abus de confiance et complot. Le tout est lié au système de partage de contrats et de ristournes à Laval. M. Accurso a plaidé non coupable à toutes les accusations.

D’entrée de jeu, l’homme de 66 ans a nié avoir participé de quelconque façon dans le stratagème de partage de contrats. Il a également nié avoir remis 200 000 $ en argent comptant à l’ex-collecteur de fonds du maire Gilles Vaillancourt, Marc Gendron.

Il a toutefois reconnu avoir entendu parler du système collusionnaire. C’est son ami Claude Asselin, à l’époque directeur général de la Ville de Laval, qui l’a questionné à ce sujet en 1997, lors d’un souper ou un dîner.

« Il m’a demandé “As-tu entendu parler d’un système de ristourne à Laval ?” J’ai dit “non” », a-t-il dit en s’adressant aux 12 jurés.

Il a expliqué que la question de son grand ami l’a toute de même intrigué, si bien qu’il a décidé de questionner ses deux bras droits, Frank Minicucci de Louisbourg et Joe Molluso de Simard-Beaudry.

« Je ne me rappelle pas les mots exacts que j’ai utilisés, mais j’ai demandé s’ils avaient entendu parler d’un système de corruption et de collusion à Laval et ils m’ont dit non », a-t-il mentionné.

Environ cinq ans plus tard, M. Asselin questionne à nouveau M. Accurso, cette fois sur sa participation à un tel système.

« Je suis retourné voir Frank et Joe et j’ai dit: “C’est quoi l’affaire, y a-t-il un système ou quelque chose dont je dois être au courant ?” Ils m’ont dit “non” », a-t-il expliqué.

M. Accurso est le septième témoin de la défense. Celle-ci soutient que l’ex-entrepreneur était trop haut placé pour être impliqué dans la gestion de contrats.

« [M. Accurso] était comme un avion qui volait à 35 000 pieds, et les présidents de ses compagnies [MM. Molluso et Minicucci], eux, volaient à peu près à 15 000 pieds », avait imagé l’avocat de M. Accurso, Me Marc Labelle.

La poursuite quant à elle a tenté de démontrer l’implication de M. Accurso dans un système collusionnaire « endémique » sur le territoire lavallois de 1996 à 2010. La Couronne soutient que ce système « bien rodé » a profité à Louisbourg et à Simard-Beaudry, deux entreprises de construction appartenant à M. Accurso, dit la Couronne.