Un cycliste happé par un camion perd la vie à Montréal

Happé par un camion-benne, un cycliste a perdu la vie lundi matin dans le quartier Rosemont à Montréal.



La collision est survenue à l’angle de la rue Saint-Zotique et de la 19e avenue. Elle a été rapportée au Service de police de la Ville de Montréal vers 7 h 30. Le décès du cycliste a été constaté sur place.



L'identité de la victime demeure pour le moment inconnue.



Des enquêteurs du service de police ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour établir les circonstances de la tragédie. Selon un témoin présent sur les lieux, le poids lourd et le cycliste circulaient tous deux vers l'est sur la rue Saint-Zotique, une voie qui comprend une bande cyclable. Pour une raison encore inconnue, le cycliste aurait tenté d'effectuer un virage vers le sud sur la 19e avenue. C'est à ce moment que la collision aurait eu lieu.



Le chauffeur du camion est un homme âgé de 52 ans. Il a été transporté à l'hôpital pour être traité pour un choc nerveux.



La rue Saint-Zotique est fermée à la circulation entre la 18e et la 20e avenue.



Il s'agit du premier cycliste à perdre la vie dans les rues de Montréal depuis le début de l'année. En 2017, quatre cyclistes sont décédés des suites d'une collision avec un véhicule motorisé, soit deux de plus que l'année précédente.

D’autres détails suivront.