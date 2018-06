Quoi retenir de la fin de semaine?

Bisbille au sommet du G7

Donald Trump a quitté le sommet du G7 à La Malbaie comme il y était arrivé : en lançant attaques et insultes à ses alliés sur Twitter. Parce que Justin Trudeau venait de se féliciter d’avoir arraché des consensus sur certains sujets tout en ayant tenu son bout en matière de tarifs et d’ALENA, le président américain a écrit samedi soir qu’il retirait son appui au communiqué final du G7.

À peine deux heures plus tôt, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, présentait devant les médias la déclaration commune à laquelle les sept chefs d’État du G7 sont arrivés au terme de leurs pourparlers vendredi et samedi. Ces derniers, bien qu’ils demeurent divisés au sujet du commerce, ont réussi à s’entendre en partie sur la protection des océans et la lutte au plastique. Une série d’engagements a également été prise en matière d’éducation des jeunes filles et d’égalité entre les hommes et les femmes.

Le sommet, qui se tenait à La Malbaie, dans Charlevoix, a également été marqué par quelques manifestations. Loin d’être aussi intenses que ce qui avait été anticipé par les autorités, ces manifestations contrastent avec le déploiement important de forces policières sur le terrain. Au total, près de 600 millions de dollars auront été dépensés en sécurité.