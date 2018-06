Les photos de la semaine du 2 juin

7 New York, États-Unis, 5 juin 2018 | Harvey Weinstein a plaidé non coupable mardi au tribunal de Manhattan en ce qui a trait aux accusations de viol et d’agression sexuelle portées contre lui. Le père de cinq enfants fait également l’objet d’enquêtes criminelles à Los Angeles et à Londres, mais New York est la seule juridiction où il a été formellement inculpé pour le moment. Il a aussi été attaqué au civil par une dizaine de femmes. M. Weinstein a dû déposer, après son inculpation le 25 mai, une caution d’un million de dollars. Il doit également porter un bracelet électronique et rester dans les États de New York et du Connecticut. Eduardo Munoz Alvarez Agence France-Presse