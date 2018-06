Quoi surveiller cette fin de semaine?

Rétroprojecteur

Le Devoir publie le 10 juin 1961 les résultats d’un sondage sur l’indépendance du Québec fait auprès de ses lecteurs. Un peu moins de 4100 personnes ont répondu, l’équivalent d’à peu près 10 % du tirage. Une forte majorité (70 %) juge l’indépendance « souhaitable et réalisable » et 5,5 % des sondés l'estiment souhaitable mais non réalisable.

Un texte signé par Jean-Marc Léger, homonyme du cofondateur de l’actuelle firme de sondage Léger, décrit l’exercice comme non scientifique mais néanmoins « d’une très précieuse indication ». Le journal a aussi reçu 250 lettres sur le thème, dont une, publiée, de la poétesse Michèle Lalonde proposant de s’arracher de « l’hypnose de la survivance rancunière ».