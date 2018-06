Le Sommet commence

Ils sont sept représentants des pays parmi les plus riches. En fait, ils sont plutôt six plus un, mais tout un, le plus puissant et le plus grognon, aussi. Leur réunion au sommet commence ce matin.

Après des mois de préparation et de tracas, après des centaines de millions en dépenses, avec des mesures de sécurité dignes du Pentagone, le G7 de La Malbaie s’ouvre ce matin. Il s’étendra sur deux jours.

La rencontre s’annonce comme une des plus turbulentes du genre. Le programme prévoit des échanges bilatéraux ou en groupe sur le commerce mondial, la sécurité, la lutte contre les changements climatiques et l’égalité hommes-femmes. Sur beaucoup de points, le président des États-Unis, Donald Trump, fera bande à part, seul contre tous.

La première manifestation de rue a eu lieu jeudi soir à Québec. D’autres suivront, dont une nouvelle dès ce matin à Québec, toujours à forte distance du Manoir Richelieu, QG du G7. Les protestataires au plus près du Saint des saints politiques devront même se contenter d’un enclos baptisé « zone de libre expression ».