Collusion à Laval: Tony Accurso n’était pas au courant, dit son avocat

Tony Accurso n’a non seulement jamais participé au stratagème de collusion et de corruption à Laval, il n’était même pas au courant de son existence, plaide son avocat, qui a débuté mercredi sa défense.

L’ancien entrepreneur en construction ne s’impliquait pas des les opérations quotidiennes de ses entreprises, selon son avocat Me Marc Labelle.

« M. Accurso n’était pas dans les opérations quotidiennes. Lui, il était dans l’acquisition, les transactions. Les opérations quotidiennes des entreprises, il payait des gens pour s’en occuper », a fait valoir Me Labelle en s’adressant au jury.

Celui-ci a commencé mercredi la présentation de la défense de l’ancien propriétaire des firmes Louisbourg et Simard-Beaudry.

« [M. Accurso] était comme un avion qui volait à 35 000 pieds et les présidents de ses compagnies, eux volaient à peu près à 15 000 pieds », a imagé Me Labelle.

La défense soutient que ce sont les bras droits d’ex-entrepreneur, Joe Molluso et Frank Minicucci, qui avaient « carte blanche » dans la gestion des entreprises.

« M. Accurso n’a pas comploté avec les gens qu’on mentionne à l’acte d’accusation pour faire de la collusion ou soudoyer des fonctionnaires, il n’a pas non plus aidé ou participer à ça », a martelé Me Labelle.

L’avocat a indiqué au jury que M. Accurso viendra nier certaines déclarations des témoins de la poursuite.

L’ancien entrepreneur viendra notamment nier avoir donné 200 000 $ en argent comptant à Marc Gendron.

« [Il vous dira que] ça ne se peut pas, parce qu’il ne stationne jamais son auto dans le fond du stationnement. Il avait une place réservée pour lui à côté de la porte », a-t-il souligné.

Au total, sept personnes viendront témoigner pour la défense. M. Accurso sera le dernier à se présenter à la barre.

« Le témoignage [de M. Accurso] a la même valeur que celui de n’importe quel autre témoin. C’est à vous d’apprécier sa crédibilité », a-t-il dit aux 12 jurés.

M. Accurso fait face à des accusations de fraude, de corruption de fonctionnaire, d’abus de confiance et de complot dans le cadre d’un système de partage de contrats et de ristournes au parti de M. Vaillancourt. L’ex-entrepreneur en construction a plaidé non coupable à toutes ces accusations.

Au cours des deux dernières semaines, la poursuite a tenté de démontrer l’implication de M. Accurso dans un système de collusion « endémique » sur le territoire lavallois de 1996 à 2010. La Couronne soutient que ce système « bien rodé » a profité à Louisbourg et à Simard-Beaudry, deux entreprises de construction appartenant à M. Accurso.