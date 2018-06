Inconduites sexuelles: «C’est important de nommer», plaide Sandra Muller

Le système judiciaire devrait protéger les victimes d’inconduites sexuelles afin qu’elles soient en mesure de dénoncer leur assaillant sans subir une série d’attaques personnelles par après, plaide l’instigatrice du mot-clic #BalanceTonPorc, Sandra Muller.

« Il faut qu’on arrive à annihiler toutes ces pressions, à les empêcher, parce qu’elles sont violentes », a plaidé en entrevue avec Le Devoir mardi la journaliste, de passage à Montréal.

Selon elle, la peur de recevoir des messages haineux de toute part incite plusieurs victimes à garder le silence. « Dès l’instant où on dénonce, on a des pressions », soutient-elle, citant l’exemple d’une victime présumée de l’islamologue Tariq Ramadan qui aurait reçu des menaces de mort.

« Moi, pour un cas de harcèlement, c’est une pression violente que j’ai connue », assure-t-elle, disant avoir reçu une avalanche de menaces de la part de « trolls » après avoir dénoncé publiquement le producteur français Éric Brion.

Comment mieux protéger les victimes contre ces répliques souvent dévastatrices ? « Juridiquement, il y a des procédés. Il faut arriver à prouver ces pressions », répond-elle. Sandra Muller dit vouloir en faire un enjeu lors de son procès à venir.

#BalanceTonPorc

Retournons brièvement dans le passé. Le 13 octobre dernier, dans la foulée des dénonciations visant le producteur américain Harvey Weinstein, Sandra Muller invite sur Twitter les internautes à « balancer leur porc » : « Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. »

Elle lance le bal en publiant les paroles que lui a adressées le producteur Éric Brion par le passé : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. »

Rapidement, le mot-clic #BalanceTonPorc devient viral en France.

Quelques mois plus tard, ce dernier intente une poursuite contre la journaliste pour diffamation. Le procès doit débuter en septembre. Un débat houleux a suivi dans l’Hexagone. Plusieurs ont accusé Sandra Muller d’avoir réagi de façon disproportionnée devant des « propos déplacés ».

Selon elle, #BalanceTonPorc est une réponse forte à des gestes qui le sont tout autant. « On m’a dit que je n’étais pas nuancée, mais croyez-vous que, quand vous dites à une femme “Je vais te faire jouir toute la nuit”, c’est nuancé ? » lance-t-elle.

Sandra Muller qualifie son cas de harcèlement. « C’est une agression verbale. J’ai eu les mêmes symptômes que ceux énoncés par des victimes [d’inconduites sexuelles] : de la gêne, du déni, de la honte. »

L’importance de nommer

Mais n’y a-t-il pas un danger à régler ses comptes sur les réseaux sociaux ? Après tout, tout le monde peut dénoncer n’importe qui, n’importe comment, détruisant des réputations au passage.

« Ce n’est pas comme ça que ça marche », répond du tac au tac la journaliste qui réside à New York, rappelant que c’est à partir de dénonciations en ligne qu’ont pu être montés les cas de Tariq Ramadan en France et, plus près de nous, de Gilbert Rozon au Québec.

« Quand vous pensez être seule, c’est important de nommer, parce que c’est là qu’on se rend compte qu’il y a plein d’autres [victimes] », insiste-t-elle.

Et pour les cas d’allégations non fondées, il y a des recours. « Si vous racontez n’importe quoi, c’est répréhensible », soutient-elle, précisant qu’il y a davantage de réelles victimes que de menteurs.

La responsabilité incombe ensuite aux médias de « laver les honneurs et de rétablir la vérité », poursuit-elle.

Et maintenant ?

À l’instar des six féministes québécoises qui ont lancé le mouvement Et maintenant en janvier dernier, Sandra Muller appelle les hommes à prendre leur place dans le débat. « Ça manque au mouvement, il n’y a pas trop de prise de parole des hommes. Il ne faut pas les exclure. »

La journaliste se réjouit d’ailleurs du soutien des hommes à sa cause. Elle souligne qu’autant d’hommes que de femmes lui sont venus en aide financièrement lorsqu’elle a lancé une campagne de dons pour financer son procès.

« C’est encourageant. »