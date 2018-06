Sous les projecteurs : La Presse

C’est aujourd’hui que les députés de l’Assemblée nationale se pencheront sur le projet de loi déposé pour permettre la transformation de La Presse en un organisme à but non lucratif (OBNL). Des représentants de Power Corporation (l’actuel propriétaire), de Québecor et du Devoir seront notamment entendus en commission.

Les dirigeants de La Presse espèrent que le projet de loi sera adopté avant l’ajournement des travaux, la semaine prochaine. Mais pour ce faire, tous les députés doivent donner leur appui au projet. Or, tant le Parti québécois que la députée indépendante Martine Ouellet ont quelques réticences.