Accident d’autocar: un mort et quatre blessés graves

Prescott — Un homme de 54 ans a perdu la vie après avoir été blessé quand un autocar qui transportait des touristes chinois a dévié de sa route et percuté le talus rocheux d’une autoroute de l’est de l’Ontario lundi. Quatre personnes sont hospitalisées dans un état critique et on craint pour leur vie. Une porte-parole de la PPO avait indiqué lundi que l’autocar transportait 37 personnes, dont son chauffeur et un guide touristique. L’accident a eu lieu sur l’autoroute 401, entre Brockville et Prescott, vers 14 h 30.