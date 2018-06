Négligence dans les services de garde: aux parents de vérifier, dit le ministre

Le ministre de la Famille, Luc Fortin, a qualifié « d’inacceptables » les cas de négligence dans les services de garde privés rapportés par Le Devoir mardi, mais il ne voit pas la nécessité de resserrer les contrôles de ces établissements.

« Ces situations-là sont inacceptables, préoccupantes, mais on n’a pas attendu l’article de ce matin pour agir, on l’a fait dans le cadre du projet [de loi] 143. On a imposé de nouvelles obligations aux services qui sont non régis, qui vont nous aider à contrer ce phénomène-là. »

Voyez le ministre Luc Fortin commenter la situation

Le Devoir révélait mardi que de nombreux services de garde en milieu familial passent au privé pour se soustraire à des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène.

Le projet de loi 143 a imposé aux services de garde non régis un cours de secourisme, l’obtention d’une assurance en responsabilité civile et une attestation d’absence d’empêchement pour tous les adultes présents auprès des enfants (laquelle nécessite la vérification des antécédents criminels). Les responsables doivent aussi aviser les parents par écrit qu’ils offrent de la garde « non reconnue », non « assujettie à la surveillance d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial », et que « la qualité [du] service de garde n’est pas évaluée par le ministre ».

Sachant cela, les parents doivent « faire leurs propres vérifications », selon le ministre.

« Dans le service en milieu familial non régi, il y a un avis qui est remis aux parents qui dit que, justement, il n’y a pas d’encadrement de la part du ministère. Alors, le parent, il inscrit son enfant en toute connaissance de cause [et] il doit faire ses propres vérifications. »

Mardi, le Parti québécois se préparait à déposer une motion pour demander au gouvernement d’enquêter sur le phénomène et de « s’assurer que les services de garde en question cesseront leurs activités avant septembre 2018 ».

D’autres détails suivront.