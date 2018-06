Dans le rétroviseur : Bobby Kennedy

La date officielle de son décès est le 6 juin 1968, mais c’est la veille — il y a donc 50 ans aujourd’hui — que Robert Kennedy a été la cible des coups de feu de Sirhan Sirhan (du moins selon l’histoire officielle, puisque certaines théories du complot subsistent à ce jour).

Kennedy venait de prononcer son discours de vainqueur de la primaire démocrate de Californie quand il a été abattu. C’était deux mois après l’assassinat de Martin Luther King, et le choc a été brutal pour plusieurs Américains. Question d’aller plus loin que les deux lignes précédentes […], on suggérera la série documentaire Bobby Kennedy For President (présentement sur Netflix), qui fait le tour du phénomène RFK.