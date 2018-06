Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un jubilé de saphir

La reine Elizabeth II célèbre ce week-end le 65e anniversaire de son couronnement. Ce jubilé de saphir établit un record mondial de longévité sur un trône. Respect.

Elizabeth, septième femme régnante de l’histoire d’Angleterre, a succédé au défunt roi George VI, son père, à l’âge de 27 ans, le 2 juin 1953.

Les rares propriétaires d’un téléviseur avaient pu assister en direct au couronnement de la jeune reine grâce à la retransmission en mondovision.

La BBC avait eu l’idée avant-gardiste d’installer une vingtaine de caméras dans les rues de Londres et dans l’abbaye de Westminster. Elles ont permis de suivre jusqu’ici le parcours en carrosse et la cérémonie de couronnement, comme trois millions de Britanniques dans les rues et 7000 invités en l’église.