Les photos de la semaine du 27 mai

2 Ottawa, Canada, 31 mai 2018 | Le gouvernement fédéral a déployé jeudi sa plus sévère sanction commerciale depuis la Deuxième Guerre mondiale pour répliquer à la décision des États-Unis d’imposer des tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier. Ces sanctions de 16,6 milliards viseront des produits américains importés au Canada allant des sacs de couchage au papier hygiénique en passant par les tuyaux en aluminium et la moutarde. Patrick Doyle La Presse canadienne