Faubourg Contrecœur: le DPCP ne fera pas appel de la décision

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé vendredi matin qu’il ne portera pas en appel le jugement rendu le 2 mai dernier dans le dossier du Faubourg Contrecœur. L’acquittement de Frank Zampino, de Paolo Catania et de quatre autres coaccusés est donc confirmé.

Le DPCP a indiqué avoir pris cette décision après une « analyse minutieuse des questions de droit ».

Le 2 mai dernier, après un procès qui avait duré plus de deux ans, le juge Yvan Poulin avait acquitté les six coaccusés, estimant que la preuve présentée par la Couronne n’avait pas permis de démontrer que ceux-ci avaient sciemment participé à un stratagème frauduleux.

Outre l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, et l’entrepreneur Paolo Catania, qui étaient accusé de fraude, d’abus de confiance et de complot, Martin D’Aoust, Pasquale Fedele, André Fortin et Pascal Patrice, tous des employés de Construction F. Catania au moment des faits, ont été blanchis dans cette affaire.

Dans sa décision rendue le mois dernier, le juge Poulin avait rappelé qu’un « verdict en matière criminelle doit reposer sur des faits tangibles et concrets plutôt que sur des possibilités, des probabilités ou des impressions ».

D’autres détails suivront.