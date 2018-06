Deux référendums

- What’s in a name ? comme on dit à Paris. La leader du Front national, Martine Le Pen, annonce dans la ville de Bron si son parti change de nom pour devenir le Rassemblement national. Plus de 45 000 militants se sont prononcés sur la question par référendum pendant le mois.

- Le vote commence aujourd’hui au référendum sur le leadership de Martine Ouellet et la raison d’être du Bloc québécois. Les résultats seront connus dimanche.